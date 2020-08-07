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Затулин рассказал, как справился с COVID-19

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200807/1030701505/Zatulin-ob-opyte-COVID-19-neobkhodim-pravilnyy-vrachebnyy-podkhod.html

Своим опытом перенесенного COVID-19 в эфире радио Sputnik Абхазия поделился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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Затулин об опыте COVID-19: необходим правильный врачебный подход

Константин Затулин в июне переболел коронавирусом. Как отмечает сам политик, в этой ситуации необходим правильный врачебный подход.

"Надо правильно все дозировать. А это дело медиков. Я пролечился в больнице, стало ясно, что коронавирус отступает, и я был переведен на домашнюю самоизоляцию. При этом моя супруга все это время находилась рядом со мной, и она не заболела. Она сдавала тесты и сдает их до сегодняшнего дня. Вот весь мой опыт, который сводится к тому, что не так страшен черт, как его малюют, но при этом не надо обольщаться и считать, что все можно перенести на ногах. Я знаю несколько случаев, когда весьма уважаемые люди ушли в мир иной, потому что считали, что перенесут это на ногах, потому что им сказали, что в легкой форме. Но есть какой-то период бурного развития этого вируса, который приводит к тому, что увеличивается площадь поражения легких. Если она увеличивается очень сильно, приходится людей подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, а это очень плохая история. Насколько я знаю, международная статистика очень негативная. Очень многие люди, которым вынуждены были поставить аппараты ИВЛ, ушли из жизни, потому что это уже крайняя степень болезни, и она чрезвычайно рискованная", - рассказал Константин Затулин.



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