Оленченко о докладе Госдепа: американцам нужно прекратить изводить мир своими мифами

Радио Оленченко о докладе Госдепа: американцам нужно прекратить изводить мир своими мифами

Попытки американцев изводить мир своими мифами – бесполезное и бесперспективное занятие. Об этом старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко сказал в эфире радио Sputnik, комментируя доклад Госдепа США.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США опубликовал доклад "Основы дезинформации и пропаганды России". Госдеп просил заложить 138 миллионов долларов в бюджет на 2021 год для борьбы с "дезинформацией и пропагандой" со стороны России.

"Дело в том, что американцы находятся во власти созданного ими мифа, будто весь мир живет только мыслями о США. Им кажется, что весь мир ложится спать и встает с одной мыслью, как там США, угадали мы, что они хотят или нет. А если не угадали, то будут порицания с их стороны. Приблизительно так размышляют американские политики. Печально то, что они в это верят. Печально то, что они занимаются "воспитанием" всего мира", - отметил Оленченко.

Как отметил эксперт, американцы и мысли не допускают, что у других стран также есть свои интересы, цели, они живут своей жизнью. Именно в этом, по его мнению, и заключается главный изъян американского мышления.

"Когда другие страны, в том числе Россия, генерируют новости и насыщают информационное пространство, то главная цель – это информирование своего населения о том, что происходит в мире, в стране, какие имеются проблемы и как их решать", - отметил Оленченко.

В американской интерпретации, по словам эксперта, получается, что Россия насыщает информационное пространство новостями с одной лишь целью – как бы задеть США.

С точки зрения эксперта, американцам не доклады надо составлять, а заняться вопросом о том, как выстраивать отношения с остальным миром, чтобы не воспринимать болезненно происходящие процессы.

"Это – принципиальный вопрос, над которым американцам надо задуматься, иначе они изводят себя и пытаются при этом изводить мир", - сказал Оленченко.

По его словам, если первая часть им удается, судя по межпартийным отношениям, проблемам гражданского общества, то попытки изводить мир химерами – бесперспективное дело, и американцам нужно скорее это понять.

Отметим, что посольство России в США уже прокомментировало доклад Госдепа. В дипмиссии отметили, что любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб. С точки зрения Москвы, доклад Госдепа — попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира.