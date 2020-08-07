Тимаков рассказал, кого первыми вакцинируют от коронавируса

Радио Тимаков рассказал, кого первыми вакцинируют от коронавируса

Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пройдет регистрацию 12 августа, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Новая современная вакцина, которая сейчас сделана, - это векторная вакцина, имеющая огромные перспективы, является вакциной неживой, но вырабатывает иммунитет, как живая вакцина. Вакцина безопасная. Прошел первый этап клинических испытаний. В данный момент идет регистрация вакцины в Минздраве, чтобы перейти к следующему этапу испытаний на большом количестве людей. Нельзя переходить к испытаниям на большом количестве людей, если нет одобрения со стороны Минздрава. Через определенное время, обычно это полгода, становится понятно, можно ли использовать вакцину для массовой вакцинации… На данный момент эту процедуру проходят не только в Россию, процедура клинических испытаний проходит во всех странах. Кто первый пройдет эти испытания, то первый и выйдет на рынок с этой вакциной. Но в первую очередь она будет для нужд своей страны. Первыми будут вакцинироваться люди из группы риска – кто постоянно общается с коронавирусной инфекцией, медработники, учителя", - рассказал врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина№ Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik.

Напомним, клинические испытания вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Исследование, в котором приняли участие 38 добровольцев, показало ее безопасность. У всех выработался иммунитет к COVID-19.

Директор центра Александр Гинцбург обращал внимание, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. Так, противопоказанием могут быть хронические аутоиммунные заболевания. Есть еще один нюанс: в этом году вакцина останется недоступна для детей, поскольку сначала она должна пройти полный цикл испытаний на взрослых.

Свой препарат также готовит центр "Вектор". Гендиректор учреждения Ринат Максютов ранее заявил, что запуск вакцины в производство запланирован на ноябрь.