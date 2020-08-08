Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ

Радио Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ

То, что мат в русском языке появился из-за татаро-монгольского нашествия - это миф или правда?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

03:02 "С 20 сентября в России вернут карантин и самоизоляцию". Может ли такое быть? ( обсуждаем с врачом-иммунологом Владимиром Болибоком)

13:40 Идея Минфина изымать подозрительные накопления россиян: кого это может коснуться - мнение профессора ВШЭ Евгения Когана

19:40 Откуда появился мат: выясняем вместе с главным редактором "Грамота.ру" и экспертом подкаста "Рамблер, какие новости?" Владимиром Пахомовым и филологом Михаилом Осадчим

27:30 Правда ли, что в некоторых регионах из-за нарушений обнулили результаты ЕГЭ

Чтобы больше узнать о главных новостях недели, послушайте последний эпизод новостного подкаста портала "Рамблер" - "Рамблер, какие новости"

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