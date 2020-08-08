Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио Мы все умрем. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков. С одной стороны, это угроза: они могут сбивать рабочие аппараты или падать в атмосферу, отравляя ее остатками топлива (в том числе ядерного). С другой – это техника и ценное вторсырье на миллионы долларов. Так что такое космический мусор: ядовитая клетка или новые возможности?

В чем главная опасность космического мусора, и почему в ближайшее время она значительно вырастет? Кто и как предлагает избавляться от космического мусора, и что сегодня мешает начать этот процесс? Можно ли космический мусор не уничтожать, а перерабатывать и использовать для строительства – на Земле, на орбите, на других планетах?

На эти и другие вопросы отвечает Денис Юшин - инженер, сотрудник ракетно-космической отрасли автор научно-популярного канала Science&Future в Яндекс.Дзене.

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