17:59 08 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.64
  • EUR87.17
Поиск
Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200808/1030702572/Pererabotka-kosmicheskogo-musora-trata-sil-ili-vygoda.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио
Мы все умрем. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков. С одной стороны, это угроза: они могут сбивать рабочие аппараты или падать в атмосферу, отравляя ее остатками топлива (в том числе ядерного). С другой – это техника и ценное вторсырье на миллионы долларов. Так что такое космический мусор: ядовитая клетка или новые возможности?

В чем главная опасность космического мусора, и почему в ближайшее время она значительно вырастет? Кто и как предлагает избавляться от космического мусора, и что сегодня мешает начать этот процесс? Можно ли космический мусор не уничтожать, а перерабатывать и использовать для строительства – на Земле, на орбите, на других планетах?

На эти и другие вопросы отвечает Денис Юшин - инженер, сотрудник ракетно-космической отрасли автор научно-популярного канала Science&Future в Яндекс.Дзене.

Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Морское испытание: заплыв "Swim Sukhum"
Первый полет: высадка десанта под Тулой
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться