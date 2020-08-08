"Заговор классиков": Языков. Поэт, которому завидовал сам Пушкин

Радио "Заговор классиков": Языков. Поэт, которому завидовал сам Пушкин

Сын богатого помещика. Студент-бунтарь, молодой певец хмеля, эротики, свободы. В зрелые годы поэт-патриот, славянофил, сатирик, презирающий Запад. Создатель уникального поэтического стиля, соединяющего оду и сентиментальную лирику.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

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В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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