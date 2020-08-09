Дополнительное время: Квициния о первом турнире по стритболу в Абхазии

Турнир по стритболу среди профессионалов и любителей стартовал в Сухуме 27 июля и завершился 29 июля.
"Это был первый турнир, и он стал очень масштабным. Участвовало 60 команд, из них 32 команды девушек и 28 команд юношей. Целью стала популяризация спорта у нас в Абхазии. Это шоу как для участников, так и для зрителей. Многие в Абхазии занимаются баскетболом, и турнир по стритболу стал захватывающим событием для них", - отметила Квициния.
Победителем среди юношей стала команда "Спартак", а среди девушек - команда "Queens", они были награждены баскетбольными статуэтками.
Турнир был организован департаментом по делам молодежи и спорта столичной администрации.
Стритбол - американское "изобретение" 50-х годов прошлого века. Его легко спутать с баскетболом, но у этих видов спорта много существенных различий.
В 2017 году Международная федерация баскетбола включила стритбол в программу Олимпийских игр.