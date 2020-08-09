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Дополнительное время: Квициния о первом турнире по стритболу в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200809/1030702076/Dopolnitelnoe-vremya-Kvitsiniya-o-pervom-turnire-po-stritbolu-v-Abkhazii--.html

Главный специалист по спорту департамента по делам молодежи и спорта администрации Сухума Виктория Квициния в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала об идее организации первого турнира по стритболу, о том, как он был воспринят его участниками и зрителями.

Радио
Дополнительное время: Квициния о первом турнир по стритболу в Абхазии

Турнир по стритболу среди профессионалов и любителей стартовал в Сухуме 27 июля и завершился 29 июля.

"Это был первый турнир, и он стал очень масштабным. Участвовало 60 команд, из них 32 команды девушек и 28 команд юношей. Целью стала популяризация спорта у нас в Абхазии. Это шоу как для участников, так и для зрителей. Многие в Абхазии занимаются баскетболом, и турнир по стритболу стал захватывающим событием для них", - отметила Квициния.    

Победителем среди юношей стала команда "Спартак", а среди девушек - команда "Queens", они были награждены баскетбольными статуэтками.

Турнир был организован департаментом по делам молодежи и спорта столичной администрации.

Стритбол - американское "изобретение" 50-х годов прошлого века. Его легко спутать с баскетболом, но у этих видов спорта много существенных различий. 

В 2017 году Международная федерация баскетбола включила стритбол в программу Олимпийских игр.



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