"Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Радио "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

Часто отпуск проходит так, что после него нужен ещё один, чтобы всё-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)? Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?

Почему сама по себе концепция отпуска провальная? Зачем иногда стоит просто полежать на пляже, даже если вы любитель активного отдыха? Как перестать жить от отпуска к отпуску? И как избавиться от грызущего чувства вины за ничегонеделание?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и клиническим психологом Дарьей Бондаренко выводим критерии идеального отпуска.

1:18 Ошибки, которые мы совершаем, планируя отпуск

2:35 Как лучше распределить отпуск в течение года

7:10 Как подготовиться к отпуску

9:00 Как быть с чувством вины за отдых

9:55 Возможен ли полноценный отдых без смены места?

11:39 Это нормально ― отсыпаться в отпуске?

12:55 Как работает восприятие времени в отпуске

14:20 Какой отпуск полезнее: спонтанный или распланированный

17:38 Надо ли делать много фотографий в поездке

20:38 Как правильно возвращаться на работу

23:08 Вредные советы, которые точно испортят отпуск

25:28 Нужно ли супругам отдыхать отдельно

26:27 Ехать ли в отпуск с незнакомой компанией

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