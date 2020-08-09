Мы все умрем: эко-транспорт - спасение от климатической катастрофы или PR?

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио Мы все умрем: эко-транспорт - спасение от климатической катастрофы или PR?

Новые виды транспорта (в основном на электротяге) позиционируются как менее вредные для экологии, чем их собратья на сгораемом топливе. Однако выбросы в атмосферу – не единственный критерий: за производство и эксплуатацию тоже надо платить. Как деньгами, так и "запасом прочности" климата. Правда ли эко-транспорт экологичен, или это просто реклама?

Какие альтернативы двигателям внутреннего сгорания реально "чистые"? А какие из них при этом экономически и технически возможно производить массово? Сколько времени, денег и ресурсов понадобится, чтобы перестроить города, дороги, аэро-и обычные порты под новый "зелёный" транспорт? Почему все-таки лучше жечь топливо на ТЭС, чем в бензобаках? Не нанесут ли тяжелые металлы и пластик для аккумуляторов больше вреда, чем нефтепродукты?

На эти и другие вопросы отвечают директор по проектам российского отделения Гринпис Владимир Чупров и директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

Слушайте подкасты РИА Новости.