Психологическая травма: как распознать ее у детей и не навредить

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Радио Психологическая травма: как распознать ее у детей и не навредить

Влияние детского опыта на взрослую жизнь давно доказано, поэтому родители постоянно на взводе: вдруг я не так посмотрю на ребенка, скажу что-то не то, а в 30 лет он свалится с депрессией. Что стоит считать психологической травмой? Можно ли "случайно" травмировать детей? По каким признакам понять, что ребенку нужна серьезная помощь?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое детская психологическая травма и как она влияет на развитие и будущее ребёнка.

Некоторые из нас носят свои детские травмы всю жизнь. Но не всё, что больно вспоминать, считается травмой. Правда ли, что у каждого взрослого есть своя непережитая травма? Какую роль играет личный опыт в восприятии травмирующей ситуации? Когда срочно нужно идти к психологу?

Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, EMDR-терапевта, специалиста в области психологии и психотерапии травмы Елену Казенную.

Бесплатная памятка по материалам лекций психолога Людмилы Петрановской поможет перестать видеть травмы детства там, где их нет, и здраво действовать в ситуациях, когда они есть.

1:00 Что такое детская психологическая травма

4:30 Что может травмировать ребенка

6:00 Почему одно и то же событие кого-то травмирует, а кого-то — нет?

8:50 Как травма влияет на развитие ребенка

11:40 Как родителям понять, что может травмировать их детей

16:20 Правда ли, что дети более адаптивны к стрессовым событиям, чем взрослые?

19:50 Утрата всегда наносит травму?

21:40 О травмах, причинами которых становятся домашнее насилие и абьюз

24:15 Дружба с ребенком и отсутствие ограничений — страховка от травм?!

27:45 У всех ли взрослых есть непережитые детские травмы?

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