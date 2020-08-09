Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы

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Радио Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы

Это удивительные существа. По уровню сознания и разумности они могут сравниться только с человеком. Киты любят, ленятся, поют друг другу песни, оплакивают погибших сородичей. Но несмотря на всю схожесть с людьми, морские млекопитающие до сих пор остаются загадкой.

Ученые пытаются понять язык китов, гадают, почему абсолютно здоровые киты массово выбрасываются на берег и не сопротивляются при нападении на них. Но сейчас перед исследователями стоит еще одна задача: как уберечь морских гигантов от исчезновения.

Корреспондент РИА Новости Мария Семенова узнала, как живут морские млекопитающие и что им угрожает.

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