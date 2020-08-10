Болибок о российской вакцине от COVID-19 : "ружье с новым патроном" готово выстрелить

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире радио Sputnik о новой российской коронавирусной вакцине и принципе ее действия.

Радио Болибок о российской вакцине от COVID-19 : "ружье с новым патроном" готово выстрелить

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи приступает к финишной стадии экспертизы вакцины от коронавируса. Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что сейчас идет последний, крайне важный этап исследований. А данные клинических испытаний, анализов и другие необходимые для регистрации препарата документы уже находятся на экспертизе. Причем уже даже намечена дата официального появления вакцины - 12 августа.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik рассказал о том, что испытания новой вакцины будут продолжаться.

"Говорить о том, что вакцина небезопасна - это некорректно, потому что сама вакцина создавалась как платформа. То есть в саму конструкцию вакцины вставляется нужная информация, и каждый раз получается новая вакцина. Представьте, что у вас есть ружье и вы поменяли патроны с картечью на патроны с дробью…

В этой платформе используются ослабленный или выхолощенный аденовирус, то есть очень распространенный респираторный вирус, им болеют все повсеместно, естественно, он лишен всяких болезнетворных свойств. Внутри его заложена информация о белках коронавируса. Идея заключается в том, что этот аденовирус, именно вакцинный штамм, заставит организм вырабатывать антитела, в том числе и против белка, который находится на коронавирусе. Тем самым создаст иммунитет именно к коронавирусу", - рассказал Болибок.

По его словам, данная платформа хорошо себя зарекомендовала и при создании вакцины от Эболы.

"То есть это "ружье", оно у нас было сделано уже несколько лет назад. Теперь в это "ружье" разработали новый патрон, вложили в это "ружье", и оно готово выстрелить", - сказал Болибок.

Тестирование вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, началось в Сеченовском университете 18 июня.

В ходе исследования на 38 участниках подтвердилась безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции.

Директор центра Александр Гинцбург ранее обращал внимание, что вакцина против коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые жители страны.