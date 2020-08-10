Политолог о выборах президента в Белоруссии: простым людям импонирует позиция "хозяина"

Радио Политолог о выборах президента в Белоруссии: простых людей импонирует позиция "хозяина"

Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье 9 августа. На пост главы государства претендовали Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набирает на выборах президента 80,23% голосов,

"На постсоветском пространстве Александр Лукашенко прочно занимает такую позицию, которую можно охарактеризовать как сильный лидер. У простых людей, которые находятся в современном мире в подвешенном состоянии, когда какие-то незыблемые ранее вещи подвергаются сомнению, вызывает уважение и импонирует позиция хозяина, лидера, человека, который не идет на поводу каких-то конъюнктурных вещей или тенденции мировой, имеет свое мнение, свое слово, и к таким лидерам относится Лукашенко. Последние события, которые происходили в мире на реальную медицинскую проблему, используют в своих целях очень многие, тот же президент Белоруссии не пошел на поводу ВОЗ, понимая, что Белоруссия - страна с огромными ресурсами, и поддерживается она трудом людей простых и, конечно, вот это сила государства. Этот человек - последний представитель такой традиции на нашем пространстве, в которой мы росли, к которой мы привыкли, и это не есть плохо, он человек, который имеет свое мнение и не боится его выражать, несмотря на внешние условия, на определенное давление", - отметил Студеникин.

По словам политолога, простым людям импонируют те традиционные вещи, которые Лукашенко выражает и воплощает в жизнь.

"Естественно, нет ни одного правителя, который при жизни был бы святым и не делал бы ошибок, и Белоруссия не исключение, там есть свои проблемы, но то положительное, что несет данный человек, к примеру, что в последнее время произошло, что вызывает симпатию и благодаря чему он набрал определенное количество бонусов - это празднования Пасхи, не закрывались храмы, и 9 Мая - самый великий для всех людей постсоветского пространства праздник - также прошел показательно, то есть вот эти традиционные вещи с верой, духовностью человек воплощает и выражает. Если взять и на весы положить, то основное и главное, глядя со стороны и не живя там, перевешивает именно следование своим курсом, не прогибаясь под кого-то", - отметил политолог.