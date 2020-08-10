Эксперт о выборах в Белоруссии: проблематичная ситуация для Евросоюза, надо признавать

Радио Эксперт о выборах в Белоруссии: проблематичная ситуация для Евросоюза, надо признавать

Выборы в Беларуси не соответствуют демократическим стандартам, что неприемлемо, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По словам члена совета Ассоциации политических экспертов и консультантов доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, Европа и Запад в целом стабильно не признавали выборы в Белоруссии с 2001 года.

"Ситуация изменилась только в 2014 году, когда Минск стал переговорной площадкой. Признание появилось де-факто. Если Ангела Меркель и еврокомиссар прилетают в Минск и пожимают руку Лукашенко, то де-факто они принимают его президентом. Украинский кризис как раз эту ситуацию и расшил с признанием", - сказал Коктыш в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что состоявшиеся в 2015 году президентские выборы в Беларуси были признаны Евросоюзом в качестве легитимных и полноценных.

"В этот раз ситуация для Евросоюза проблематичная, потому что политически признавать надо, а аргументов, почему Запад это делает, будет маловато. Минск все-таки заметно расходится с теми ценностями, которые декламирует в качестве ключевых для себя Запад", - сказал Коктыш.

По мнению эксперта, шума будет много, и вряд ли Европа без отмашки США решит полностью признать выборы президента Белоруссии. Он не исключил, что Запад даже может ввести какие-то символические санкции.