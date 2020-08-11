Войтоловский о решении ученых из США сотрудничать с Россией в изучении COVID-19: смело

Директор ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский считает, что подписание протокола о взаимодействии по коронавирусу говорит о том, что американские ученые готовы к сотрудничеству, несмотря на негативный фон в отношениях России и США.

Радио Войтоловский о решении ученых из США сотрудничать с Россией в изучении COVID-19: смело

Ученые России и США договорились вместе проводить исследования COVID-19. Протокол о взаимодействии предусматривает, что академии наук двух стран будут сотрудничать во всех областях, связанных с COVID-19. Как отметил Войтоловский, это очень важное соглашение, которое продолжает многолетнюю практику сотрудничества двух академий — Национальной академии наук США и Российской академии наук.

"Протокол о сотрудничестве в области противодействия коронавирусной инфекции, взаимодействия ученых по вопросам изучения коронавирусной инфекции и борьбы с ее последствиями, причем с последствиями не только медицинскими, не только связанными непосредственно с клиническими аспектами и проблемами, но и с социальными, экономическими, психологическими. Это — важное новое направление сотрудничества", — отметил Войтоловский.

Он обращает особое внимание на то, в каких непростых условиях достигнуто соглашение о сотрудничестве. При этом две академии ведут сейчас диалог не только о медицине, но и по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

"Наши американские коллеги, принимая во внимание ту политическую атмосферу, которая сложилась в США относительно диалога с Москвой, взаимодействия с Россией, принимая во внимание эту совершенно отравленную атмосферу, наши коллеги отличаются большой смелостью. Потому что они берут на себя ответственность иметь дела с российскими коллегами, продолжать диалог и даже выходить на новые инициативы", - заявил Войтоловский.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции зарегистрирована первой в мире.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

В ходе исследования с участием 38 добровольцев подтвердилась ее безопасность. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции.