Шафир: мы живем в эпоху, когда журналисты попадают под раздачу, как никогда раньше

Радио Шафир: мы живем в эпоху, когда журналисты попадают под раздачу, как никогда раньше

9 и 10 августа в Белоруссии были задержаны российские журналисты, освещавшие выборы президента республики. В числе которых был и Семен Пегов - поэт, военный корреспондент российских федеральных телеканалов, который с 2008 по 2013 годы жил и работал в Сухуме в телекомпании "Абаза-ТВ", писал для изданий "Нужная газета", "Чегемская правда", "Новый день".

На задержание представителей СМИ отреагировали в МИДе России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия белорусских правоохранителей непропорциональными в отношении российских журналистов. Союз журналистов России выразил решительный протест в связи с фактами задержания представителей российских СМИ в Белоруссии. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов. Союз журналистов Абхазии также выступил с призывом к властям Белоруссии немедленно освободить журналистов, в том числе их бывшего коллегу Семена Пегова.

Вице-президент Международной Федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России, руководитель международного отдела СЖР Тимур Шафир, комментируя радио Sputnik ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии, отметил, что накал агрессии в отношении представителей СМИ нарастает, и все больше вероятность того, что они могут попасть под раздачу.

"Мы сейчас находимся в ту эпоху, когда, благодаря в том числе новым технологиям, журналисты попадают под раздачу так, как никогда раньше. Кто бы мог сказать об этом полгода, год назад, что в Белоруссии произойдет такая ситуация, задерживают наших коллег, избивают, увозят в неизвестном направлении в непонятном состоянии. Мы находимся в очень тяжелый момент времени в этом отношении", - отметил Шафир.