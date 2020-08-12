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Викулов о первой российской вакцине от COVID-19: многообещающий анонс

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (782)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200812/1030738800/Vikulov-o-pervoy-rossiyskoy-vaktsine-ot-COVID-19-mnogoobeschayuschiy-anons-.html

Вакцина от коронавируса, зарегистрированная в РФ, будет еще проходить клинические испытания; если будет подтверждена ее безопасность, вакцинация начнется через несколько месяцев, заявил врач-инфекционист Георгий Викулов.

Радио
Викулов о первой российской вакцине от COVID-19: многообещающий анонс

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В гражданский оборот она поступит 1 января 2021 года.

После регистрации вакцины от коронавируса в РФ будут продолжены клинические испытания, заявил радио Sputnik директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов.

"Речь идет не о вакцинации через несколько дней, а через несколько месяцев. Предрегистрационные требования как были, так и сохраняются, предрегистрационные исследования проводятся, но на определенной выборке людей. После этого проводятся более масштабные исследования, в том числе по оценке коллективного популяционного иммунитета. Важна не только эффективность, но и безопасность, причем не только в раннем, но и в отдаленном периоде", - заявил Викулов.

Он также рассказал, что вакцины, созданные по так называемой векторной технологии, могут сохранять поствакцинальный эффект до двух лет. Но в каждом конкретном случае этот срок может быть разным. Более того, 1% людей не ответят на вакцину – таковы биологические особенности человека, добавил специалист.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (782)


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