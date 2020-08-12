Риелтор рассказала, изменились ли цены на аренду жилья в Абхазии в турсезон

О том, как открытие абхазо-российской границы повлиял на аренду жилья в Абхазии и какие районы предпочтительнее для туристов, в эфире радио Sputnik рассказала директор агентства "Абхазнедвижимость" Фиола Бжания.

Радио Риелтор рассказала, изменились ли цены на аренду жилья в Абхазии в турсезон

Спрос на посуточную аренду жилья среди туристов в августе 2020 года выше показателей августа 2019 года, он появился в первый же день после открытия абхазо-российской границы, сказала Бжания в эфире радио Sputnik.

"Цены остались на уровне прошлого года, и это связано с тем, что остался лишь один месяц турсезона, к тому же за счет высокого спроса на жилье цены не снижаются и не повышаются. Все те, кто собирался приехать на отдых в Абхазию в июне и в июле, приедут уже в августе. Многие ждут время отпусков, чтоб приехать на чистое море и поесть ароматные фрукты", - пояснила Бжания.

По словам риелтора в большинстве случаев туристы предпочитают снимать квартиру под ключ, а цены на аренду зависят от местоположения и ее состояния, отметила Бжания.

"Самые популярные места – Гагра, Новый Афон, Пицунда, Цандрипш, Сухум. Спрос на Очамчыру есть, но редкий. Более востребованы квартиры под ключ. Примерная цена от 1000 рублей и выше за сутки. Если спальный район, который находится чуть дальше от береговой линии, то 500-600 рублей. В Гагре трехкомнатные квартиры обойдутся от 3 до 5 тысяч рублей", - отметила она.

Абхазо-российская граница была открыта после четырех месяцев карантина 1 августа.