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Жарихин Владимир
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Жарихин о ситуации в Белоруссии: власть должна сохранять "холодную голову"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200812/1030744297/Zharikhin-o-situatsii-v-Belorussii-vlast-dolzhna-sokhranyat-kholodnuyu-golovu.html

Ситуацию в Белоруссии после президентских выборов в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Радио
Жарихин о ситуации в Белоруссии: власть должна сохранять "холодную голову"

В Минске 12 августа возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей. Около 6:50 по местному времени одновременно заработали Facebook, WhatsApp, Telegram и другие ресурсы, которые были отключены с вечера воскресенья 9 августа, когда в республике проходили выборы президента.

Ситуацию в Беларуси, которую уже несколько дней сотрясают протесты, в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Государственная власть должна сохранять "холодную голову". И не выходить за пределы соразмерности. К сожалению, это не всегда происходит, и в данном случае мы это видим", - сказал Жарихин.

Он отметил, что без серьезной оппозиции, протест, скорее всего, сойдет на нет.

"Протесты на пустом месте не возникают, это факт. Тихановская оказалась не той фигурой, за которую надо выходить на улицы и бороться с милицией. И когда этой фигуры не стало, во многом стал теряться смысл протестов. "Против" – это слабая позиция, ради которой кидаться с головой в омут невозможно. Все-таки должна быть позиция "за кого-то", - пояснил Жарихин.

По его мнению, у президента Лукашенко сейчас весьма сложная ситуация, и как он из нее выйдет пока неясно.

"Думаю, что ситуация будет постепенно затухать, но проблем у нового президента Белоруссии по фамилии Лукашенко, которые создал старый президент Белоруссии, тоже по фамилии Лукашенко, выше крыши. И в отношениях с Россией, и в отношениях с Западом. Причем не только политических, но и экономических… Выйти из этой ситуации ему будет очень сложно", - сказал эксперт.


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