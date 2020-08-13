Такие обстоятельства: Делба о дефиците медицинских кадров в Абхазии

Радио Такие обстоятельства: Делба о дефиците медицинских кадров в Абхазии

На сегодняшний день Минздрав оплачивает обучение только тех студентов, которые по специальностям более востребованы, это реаниматологи, инфекционисты, неонатологи, сказала Делба в эфире радио.

"Мы пытаемся ориентировать наших студентов только на те специальности, которые для нас наиболее актуальны. Министерством здравоохранения еще полгода назад было принято решение о том, что мы не будем больше брать на обучение студентов, а будем обучать только ординаторов. Дело в том, что мы обучаем многих, но не всегда специалисты возвращаются, хотя они подписывают договор, в котором говорится, что они должны вернуться. Прежде всего надо отрегулировать правовой механизм, если они не будут возвращаться после обучения, мы будем составлять документ, чтобы родители возвращали деньги за обучение, которое предоставил им Минздрав. Только так, нет другого решения вопроса", - отметила Делба.

Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава сказала, что в период пандемии, когда требовалась любая помощь от студентов-медиков, только единицы обратилась в медучреждения.

"На время молодые ребята вернулись в Абхазию и стали работать в Республиканской больнице, в отделении реанимации. Они еще далеко не реаниматологи, а только студенты, но они все лето проработали в Республиканской больнице, а сколько приехало студентов, которые отсиделись дома, сейчас они приходят и просят справки на COVID, чтобы уехать на учебу. Я спрашивала, где же они были, когда началась пандемия, у нас поликлиника работа до восьми вечера, посидели бы на приеме, помогали бы врачам. Кто был сознательным, сказал: "Я здесь, могу помочь". Я думаю, это правильно", - отметила Делба.