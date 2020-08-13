Бахия о Маргарите Ладария: в ней всегда были благородство и аристократизм

Радио Бахия о Маргарите Ладария: в ней всегда было благородство и аристократизм

Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения академика, профессора, доктора филологических наук, известного литературоведа Маргариты Ладария. Маргарита Глебовна долгое время работала преподавателем русского языка и литературы в Сухумском педагогическом институте, затем в АГУ на кафедре русской и зарубежной литературы, которую позже возглавила. Она воспитала сотни студентов-филологов, щедро делясь знаниями, побуждая молодых людей к исследованиям в области филологии, прививая любовь к словесности.

"Преподавательская манера у нее была демократичной, она на лекциях часто спрашивала мнение студентов, обсуждала с ними какие-то вопросы. Иногда эти вопросы касались и нравственности, а не только литературы, потому что литература прежде всего - это школа нравственности для любого грамотного человека. Она давала образец чистой литературной речи, в которой не было никаких засорений, ненужных слов, вздохов, охов, это была чистая академическая, грамотная речь", - сказала в эфире радио Sputnik заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы АГУ Нателла Бахия.

Она отметила, что диапазон научных интересов Маргариты Ладария был широк, литературовед была хорошо известна далеко за пределами Абхазии.

"По Тургеневу она написала две диссертации, сначала кандидатскую, а потом докторскую в конце 70-х годов. Докторская диссертация была на тему "Тургенев и писатели Франции XIX века ", это была ее основная тема исследования. Для этого она, конечно, изучала огромную литературу, потому что Тургенев и творчество Бальзака, Жорж Санд, Мериме, Гюго и других писателей, все это входило в круг ее интересов, и она при этом обнаружила много новых данных, которые были неизвестны до нее. Это дало основание российской науке считать Маргариту Глебовну Ладария крупнейшим тургениеведом. Она была известна всей России, ее всегда приглашали на все конференции на родине Тургенева в селе Спасское-Лутовиново Орловской области. Ее работы были достаточно известны и за рубежом", - сказала Нателла Бахия.

Говоря о личных качествах Маргариты Глебовны, она отметила, что ее аристократичность и благородство подкупали окружающих.

"В ней всегда было такое благородство и аристократизм, но это был не сделанный или придуманный аристократизм, а ее природная установка на такое поведение, она просто не умела себя вести по-другому, поэтому она с любым человеком говорила одинаково, будь это дворник, профессор или академик. Она всегда находила правильный выдержанный тон, это всегда подкупало и поражало всех, кто с ней общался", - сказала Бахия.

Полную версию беседы вы можете послушать в программе "На волне памяти" в субботу 15 августа в 18:45 в эфире радио Sputnik Абхазия.

Маргарита Глебовна Ладария была ведущим абхазским специалистом в области русской филологии, автор четырех монографий, учебных пособий, сборников статей и свыше 30 научных и научно-методических работ, а также более 20 статей, опубликованных в различных газетах. Маргарита Ладария - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") II степени.