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Александр Гусев
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Эксперт об угрозе госсекретаря США России: санкционное давление продолжается

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200813/1030746641/Ekspert-ob-ugroze-gossekretarya-SShA-Rossii-sanktsionnoe-davlenie-prodolzhaetsya.html

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой" из-за возможного сговора с талибами. Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев поделился своим мнением в эфире радио Sputnik о том, с чем, может быть связано это заявление.

Радио
Эксперт об угрозе госсекретаря США России: санкционное давление продолжается

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.

"Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами (российским военным руководством - прим. ред.) Мы не будем это терпеть", – цитирует слова Помпео РИА Новости.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев рассказал, с чем, по его мнению, может быть связано это заявление.

"США выработали определенную политику, тактику в отношении России: сейчас – талибы, раньше были обвинения во вмешательстве в выборы. И это будет продолжаться. Просто будут выискивать негативные тенденции в отношении России. За  талибами последует еще что-то. Поэтому стоит ожидать, что санкционное давление на Россию будет продолжаться, усиливаться. … Все до банальности просто: Соединенные Штаты сели на тот санкционный конек и будут ехать на нем еще достаточно долго... Сами талибы заявили, что никакого сговора с Россией не было, и по большому счету, нам это не нужно. Но США его "находят", потом еще чего-нибудь "найдут"", – сказал Александр Гусев.


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