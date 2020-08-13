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МИД РФ

Захарова: Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200813/1030750974/Zakharova-Rossiya-zainteresovana-v-stabilizatsii-situatsii-v-Belorussii.html

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия видит попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию.

Радио
Захарова: Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии

В России внимательно следят за событиями в Белоруссии и обеспокоены инцидентами нарушения общественного порядка в ряде городов после президентских выборов, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными  зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Со своей стороны призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", - сказала дипломат. 

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко -по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В ходе беспорядков один человек погиб.


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