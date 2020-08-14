Журналист Шатунов о событиях августа 1992 года в Абхазии: как в кино про войну

Российский журналист Сергей Шатунов в эфире радио Sputnik поделился своими воспоминаниями о начале Отечественной войны народа Абхазии. В августе 1992 года он по заданию редакции был в командировке в республике.

Радио Журналист Шатунов о событиях августа 1992 года в Абхазии: как в кино про войну

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. Под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию республики. Военная агрессия Грузии против Абхазии началась через две недели после принятия Грузии в Организацию Объединенных Наций.

Вспоминая события августа 1992 года в Абхазии в эфире радио Sputnik, российский журналист Сергей Шатунов сравнил их с началом Великой Отечественной войны.

"Для меня это как 22 июня (день начала Великой Отечественной войны - прим.). Может, это какая-то легенда, 22 июня я не мог видеть своими глазами, но у всех в памяти это врезалось, везде про это говорят. У меня история с началом грузино-абхазского конфликта связана с прекрасной погодой в Сухуме, а потом помню президентский дворец, открытые настежь окна, пусто, никого нет, и только бумага летает. Прямо, как в кино, когда Красная армия отступила и фашисты входят в город. А там открытые окна, летает разбросанная бумага, документы, которые не успели сжечь. У меня это картинка перед глазами стоит. И танк, который стреляет, куда только может. Бац..бац это огромное орудие с гусеницами.. Молодые были, страха не было", - сказал Шатунов.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Вторжение Грузии в Абхазию в августе 1992 года носило кодовое название "Меч". Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев с Северного Кавказа, юга России и других стран. Война длилась 413 дней и ночей. Победа Абхазии над Грузией была одержана 30 сентября 1993 года.