Врач-доброволец о работе в COVID-центре в Гудауте: хотелось внести частичку своей помощи

Радио Врач-доброволец о работе в COVID-центре в Гудауте: хотелось внести частичку своей помощи

Сария Даутия с 11 августа находится на самоизоляции, после она уедет в Москву, продолжать учебу в ординатуре. Врач добровольцем проработала в Гудаутском COVID-центре неделю.

"Я обратилась в Минздрав и изъявила желание работать в COVID-центре в Гудауте. Я помогала врачам, ходила в спецкостюме. Я хотела внести частичку своей помощи. Получила новый опыт, познакомилась с нашими врачами, это мой первый врачебный опыт после окончания университета. В центре работали врачи разного профиля и из разных городов, наблюдать за их взаимодействием было интересно, и это новый опыт для меня. Пациенты нас благодарили каждый день, я увидела людей, которые нуждались в помощи, видела детишек, которые являются носителями инфекции. В Абхазии многие не верят, что вирус существует, но надо непременно начать носить маски и соблюдать меры предосторожности, я не хочу, чтоб кто-то попадал в красную зону. Там очень тяжело", - отметила Даутия.

С апреля в Абхазии было зафиксировано 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты с тяжелой и средней степенью формы болезни проходят лечение в Гудаутской районной больнице, которая была преобразована в госпиталь для COVID-больных.