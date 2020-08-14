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Врач-доброволец о работе в COVID-центре в Гудауте: хотелось внести частичку своей помощи

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (722)
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Ординатор второго года Российской Медицинской академии непрерывного профессионального образования Сария Даутия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о своем решении работать врачом-добровольцем в Гудаутском COVID-центре.

Радио
Врач-доброволец о работе в COVID-центре в Гудауте: хотелось внести частичку своей помощи

Сария Даутия с 11 августа находится на самоизоляции, после она уедет в Москву, продолжать учебу в ординатуре. Врач добровольцем проработала в Гудаутском COVID-центре неделю.  

"Я обратилась в Минздрав и изъявила желание работать в COVID-центре в Гудауте. Я помогала врачам, ходила в спецкостюме. Я хотела внести частичку своей помощи. Получила новый опыт, познакомилась с нашими врачами, это мой первый врачебный опыт после окончания университета. В центре работали врачи разного профиля и из разных городов, наблюдать за их взаимодействием было интересно, и это новый опыт для меня. Пациенты нас благодарили каждый день, я увидела людей, которые нуждались в помощи, видела детишек, которые являются носителями инфекции. В Абхазии многие не верят, что вирус существует, но надо непременно начать носить маски и соблюдать меры предосторожности, я не хочу, чтоб кто-то попадал в красную зону. Там очень тяжело", - отметила Даутия.        

С апреля в Абхазии было зафиксировано 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты с тяжелой и средней степенью формы болезни проходят лечение в Гудаутской районной больнице, которая была преобразована в госпиталь для COVID-больных.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (722)

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