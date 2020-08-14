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© Foto / предоставлено Александром Сохроков

Ветеран Сохроков из Кабардино-Балкарии: мы гордимся, что связали судьбу с Абхазией

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Доброволец из Кабардино-Балкарии Александр Сохроков в интервью радио Sputnik рассказал, как для него началась война в Абхазии и поделился воспоминаниями о самом трагичном дне.

 

Радио
Ветеран Сохроков из Кабардино-Балкарии: мы гордимся, что связали судьбу с Абхазией

Ровно 28 лет назад грузинские войска вторглись на территорию республики. Началась Отечественная война народа Абхазии.

"Я работал в кафе и тут услышал, что ребята собираются в Абхазию. Сказав родителям, что поеду на море дней на 10 отдохнуть, восемь человек на легковой машине выехали сюда. Мы приехали осенью и пробыли в Абхазии до конца войны. Самый трагичный момент в войне, это когда в Нижней Эшере погиб Гена Карданов, мы тогда потеряли многих ребят. Мы стараемся приезжать в Абхазию каждый год, на день Победы и на день скорби. Собираемся, чтоб увидеть всех ребят, вспомнить тех, кто погиб. Конечно, мы гордимся тем, что связали свою судьбу с Абхазией", - отметил Сохроков.

14 августа 1992 года отряды национальной гвардии Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия. Вторжение в Абхазию носило кодовое название "Меч".

Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев с Северного Кавказа и юга России. Война длилась 413 дней и ночей. Победа Абхазии над Грузией была одержана 30 сентября 1993 года.

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