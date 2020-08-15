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Такие обстоятельства: доброволец Алоев об Отечественной войне народа Абхазии

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Доброволец из Кабардино-Балкарии, кавалер ордена Леона Артур Алоев поделился в эфире радио Sputnik своими воспоминаниями об Отечественной войне народа Абхазии.

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Такие обстоятельства: доброволец Алоев об Отечественной войне народа Абхазии

15 августа в Абхазии ежегодно отмечают День добровольца. На второй день Отечественной войны народа Абхазии 15 августа 1992 года в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с генералом Султаном Сосналиевым. Они встали рядом с теми, кто защищал республику от грузинских оккупантов. Традиционно в День добровольца в Абхазии вспоминают защитников республики, возлагают цветы к памятникам погибших.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, доброволец из Кабарды, кавалер Ордена Леона Артур Алоев рассказал в эфире радио Sputnik о том, как попал на войну.

"Когда началась война, я прибыл через горы в Абхазию 16 августа, был в группе Мушния Хварцкия, на войне большую часть времени находился с братьями абхазами. И сегодня тоже проживаю с ними. В этот день тоже скорблю по погибшим достойным людям, как адыгам, так и абхазам",- сказал Алоев.

Ветеран войны поделился воспоминаниями и о легендарном командире, Герое Абхазии Мушни Хварцкия, рассказал о том, за что был удостоен Ордена Леона.

Вторжение Грузии в Абхазию в августе  1992 года носило кодовое название "Меч". Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев. Война длилась 413 дней и ночей. Победа Абхазии над Грузией была одержана 30 сентября 1993 года. Более двух тысяч добровольцев участвовали в боевых действиях во время Отечественной войны народа Абхазии. 51 человек удостоен высокого звания "Герой Абхазии", 247 – награждены орденом Леона, 623 - медалью "За отвагу". Более 260 добровольцев погибло, защищая Абхазию.


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