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"Правда тела". Худею с понедельника: как подготовиться морально

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200815/1030762066/Pravda-tela-Khudeyu-s-ponedelnika-kak-podgotovitsya-moralno.html

Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением.

Радио
"Правда тела". Худею с понедельника: как подготовиться морально (копия)

Выбросить из холодильника (а не доесть!) майонез и сало, купить новые кроссовки или уехать на несколько месяцев в другую страну, кардинально сменить обстановку и привычки. Как подготовить себя к тому, что новый (здоровый) образ жизни — не на неделю, а на годы, и при этом не отбить желание сделать первый шаг?
"Я начинаю худеть", говоришь себе утром, а ужинаешь снова жареными пельмешками. Как правильно себя настроить, чтобы не сорваться через неделю/месяц/год? Похудение — это про процесс или про результат? Лучше входить постепенно или делить жизнь на "до" и "после"? И надо ли искать себе компанию?
Обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко.

Слушайте подкасты РИА Новости.


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