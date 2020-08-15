"Это надолго": как заставить ребенка слушаться?

Ноет, выпрашивает, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с детьми очень сложно. Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями? Почему это происходит и можно ли исправить ситуацию?

Радио "Это надолго": как заставить ребенка слушаться?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, что такое послушание и почему на практике всё работает не так, как хочется.

Если ребёнок не делает то, что требуется, велик соблазн пойти на угрозы и даже наказания. Но какая цена такого подхода? В нашем подкасте мы часто говорим, что о методе кнута лучше забыть навсегда.

Как работает дисциплина и реально ли ее организовать без попустительства, ругани и ограничений? Какое место здесь занимают привязанность и любовь? Почему система "кнут и пряник" изначально провальная, даже если многие из нас сами на ней выросли?

Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

Также читайте бесплатную памятку, где семейный психолог Людмила Петрановская разбирает ошибки, которые делают родители, пытаясь следовать теории привязанности.

1:55 Почему непослушание — это не детский бунт, а, прежде всего, родительская ошибка

4:00 Почему в переговорах с детьми не работают шантаж, страх и запугивание

7:00 Теория привязанности: что на самом деле стоит за послушанием

12:40 Возможна ли дисциплина без попустительства

15:30 Ситуации, когда родители сами случайно всё портят

16:25 Когда взрослые предъявляют слишком высокие требования к детям, а в итоге плохо всем

18:40 "Привет, родительское выгорание": если опять всё на тебе

21:00 Практические шаги на пути к послушанию

25:50 Как правильно отказывать детям, чтобы они понимали, что "нет" — это "нет" и без вариантов

28:50 Как утвердить родительский авторитет согласно теории привязанности

31:45 Если ребёнок "подарочный" и ведет себя спокойно, стоит ли волноваться?

32:50 Высокочувствительные дети: еще одна причина частых капризов

36:30 Как же тогда воспитывать, если дети что-то натворили?

38:45 Если больше нет больше сил и терпения… что делать?

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