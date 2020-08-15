"Это надолго": как заставить ребенка слушаться?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, что такое послушание и почему на практике всё работает не так, как хочется.
Если ребёнок не делает то, что требуется, велик соблазн пойти на угрозы и даже наказания. Но какая цена такого подхода? В нашем подкасте мы часто говорим, что о методе кнута лучше забыть навсегда.
Как работает дисциплина и реально ли ее организовать без попустительства, ругани и ограничений? Какое место здесь занимают привязанность и любовь? Почему система "кнут и пряник" изначально провальная, даже если многие из нас сами на ней выросли?
Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
Также читайте бесплатную памятку, где семейный психолог Людмила Петрановская разбирает ошибки, которые делают родители, пытаясь следовать теории привязанности.
1:55 Почему непослушание — это не детский бунт, а, прежде всего, родительская ошибка
4:00 Почему в переговорах с детьми не работают шантаж, страх и запугивание
7:00 Теория привязанности: что на самом деле стоит за послушанием
12:40 Возможна ли дисциплина без попустительства
15:30 Ситуации, когда родители сами случайно всё портят
16:25 Когда взрослые предъявляют слишком высокие требования к детям, а в итоге плохо всем
18:40 "Привет, родительское выгорание": если опять всё на тебе
21:00 Практические шаги на пути к послушанию
25:50 Как правильно отказывать детям, чтобы они понимали, что "нет" — это "нет" и без вариантов
28:50 Как утвердить родительский авторитет согласно теории привязанности
31:45 Если ребёнок "подарочный" и ведет себя спокойно, стоит ли волноваться?
32:50 Высокочувствительные дети: еще одна причина частых капризов
36:30 Как же тогда воспитывать, если дети что-то натворили?
38:45 Если больше нет больше сил и терпения… что делать?
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