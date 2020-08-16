Бабки, убитые еноты и капуста: как грамотно говорить о деньгах

На случай, если все-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно. Слушайте подкасты РИА Новости.
Капуста, бабки, лавандосы, зеленые. Деньги как только не называют.Выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок.
На случай, если все-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно. Слушайте подкасты РИА Новости.
Сейчас в Абхазии арбузная пора. Корреспонденты Sputnik отправились в село и узнали, как абхазский крестьянин полвека выращивает бахчевые.
Из-за роста числа зараженных коронавирусом и нехватки в Гудаутском госпитале младшего медперсонала Минздрав Абхазии обратился к населению с просьбой о помощи.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 189 человек. Из них 69 выздоровели и трое пациентов умерли.
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