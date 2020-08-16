Бабки, убитые еноты и капуста: как грамотно говорить о деньгах

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"Кримсон свит" и апырчанда: как крестьянин из Лыхны выращивает арбузы и яблоки Сейчас в Абхазии арбузная пора. Корреспонденты Sputnik отправились в село и узнали, как абхазский крестьянин полвека выращивает бахчевые. 138

Врач рассказала, какие волонтеры нужны в Гудаутском госпитале Из-за роста числа зараженных коронавирусом и нехватки в Гудаутском госпитале младшего медперсонала Минздрав Абхазии обратился к населению с просьбой о помощи. 659