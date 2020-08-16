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Бабки, убитые еноты и капуста: как грамотно говорить о деньгах

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Капуста, бабки, лавандосы, зеленые. Деньги как только не называют.Выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок.

Радио
Бабки, убитые еноты и капуста: как грамотно говорить о деньгах

На случай, если все-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно. Слушайте подкасты РИА Новости.


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