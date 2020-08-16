"Страхи/Ошибки": любовный треугольник - есть ли выход?

Любовный треугольник "муж-жена-любовница" ― самая распространенная схема и в некоторой степени даже социально одобряемая (например, когда говорят "пусть погуляет, все равно вернется" или "терпи и сохрани семью"). Другие виды треугольников встречаются реже.
По каким признакам понять, что ваша семейная пара превращается в любовный треугольник? Чем он отличается от мимолетной интрижки на стороне? Кому в треугольнике больнее всех? Кто несет ответственность за принятие решений? Как распутать клубок из отношений?
Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и клиническим психологом Дарьей Бондаренко разбираемся, как сломать любовный треугольник и спасти семью.
1:10 Кому в этих отношениях сложнее всего
5:30 Кто чаще в паре заводит роман на стороне
8:00 Что такое любовный треугольник и чем он отличается от измены
12:20 Как понять, что отношения партнера на стороне ― серьезные
16:40 Как вернуть партнера в семью
21:50 Почему не стоит звонить любовнице и пытаться с ней "поговорить"
23:00 Как жене попытаться перетянуть внимание на себя от любовницы
24:20 Отношения после: доверие навсегда утрачено?
26:00 Как простить и возможно ли это ?
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