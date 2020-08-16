Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3

Разобраться в этой теме помогали Илья Мартынов, научный руководитель Центра Развития Мозга, и Кристина Роппельт, спикер ТЕD, директор агентства международного сотрудничества, эксперт по межкультурным коммуникациям.
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Мы все больше полагаемся на гаджеты. Перепроверяем на калькуляторе простые вычисления, Т9 следит за грамотностью речи, Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?
Разобраться в этой теме помогали Илья Мартынов, научный руководитель Центра Развития Мозга, и Кристина Роппельт, спикер ТЕD, директор агентства международного сотрудничества, эксперт по межкультурным коммуникациям.
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Неделя в Абхазии запомнилась новыми случаями коронавирусной инфекции, событиями в Пицунде, несчастным происшествием на Рице и памятной датой.
Сейчас в Абхазии арбузная пора. Корреспонденты Sputnik отправились в село и узнали, как абхазский крестьянин полвека выращивает бахчевые.
Из-за роста числа зараженных коронавирусом и нехватки в Гудаутском госпитале младшего медперсонала Минздрав Абхазии обратился к населению с просьбой о помощи.
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