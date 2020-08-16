Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3

Мы все больше полагаемся на гаджеты. Перепроверяем на калькуляторе простые вычисления, Т9 следит за грамотностью речи, Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?