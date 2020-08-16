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Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3

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Мы все больше полагаемся на гаджеты. Перепроверяем на калькуляторе простые вычисления, Т9 следит за грамотностью речи, Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?

Радио
Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3

Разобраться в этой теме помогали Илья Мартынов, научный руководитель Центра Развития Мозга, и Кристина Роппельт, спикер ТЕD, директор агентства международного сотрудничества, эксперт по межкультурным коммуникациям.

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