Жемчугов объяснил, в каком случае можно говорить об успехе российской вакцины от COVID-19

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал, что включает в себя вторая и третья фазы исследования вакцины от коронавируса.

Радио Жемчугов объяснил, в каком случае можно говорить об успехе российской вакцины от COVID-19

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, будут проводиться на базе нескольких медучреждений Москвы, которые определит департамент здравоохранения Москвы, начнутся они через 7-10 дней, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

"По закону эта фаза включает иммунизацию неконтрактных (неизвестных) людей. Вторая фаза – это уже фактически массовое применение на охваченной эпидемией территории, и надо будет наблюдать, будут они болеть в сравнении с неиммунизированными или нет. Естественно, в сравнении не только с теми, у кого нет антител, то есть они не болели, но и с теми, кто болел. Будет интересно, то есть это такой эпидемиологический эксперимент на территории. Это будет идти до тех пор, пока будет видна картина и статистически будут достоверные результаты для обсчета. Если мы увидим, что иммунизированные будут болеть гораздо реже или вообще не будут болеть, или будут болеть легче, меньше будет тяжелых случаев, это будет говорить об успехе. Временная регистрация, которая получена, без нее просто нельзя выйти на людей. Далее она перейдет в постоянную, и вакцина будет массово применяться по желанию тех, кто захочет вакцинироваться", - отметил Жемчугов.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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