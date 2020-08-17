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Виктория Хашиг
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Врач Хашиг о помощи COVID-центру в Гудауте: наш народ сложно "раскачать"

Радио
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (729)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200817/1030776422/Vrach-Khashig-o-pomoschi-COVID-tsentru-v-Gudaute-nash-narod-slozhno-raskachat.html

Министерство здравоохранения Абхазии обратилось к населению за волонтерской помощью для работы с больными коронавирусом в Гудаутском госпитале. Врач, кавалер ордена Леона Виктория Хашиг прокомментировала ситуацию в эфире радио Sputnik Абхазия.

Радио
Врач Хашиг о помощи COVID-центру в Гудауте: наш народ сложно "раскачать"

Министерство здравоохранения Абхазии 15 августа обратилось к населению с просьбой о помощи, так как в Гудаутском COVID-центре из-за нехватки младшего персонала, в частности санитаров, необходимы волонтеры. В последнее время количество зараженных COVID-19 в Абхазии возросло.

"Действительно, необходима помощь младшего медицинского персонала. Своими силами вряд ли какое-либо медучреждение может справиться, будь то Республиканская больница, будь то городская больница или инфекционная. Без помощи младшего медицинского персонала справиться при массовом потоке пациентов не смогут, и в этом нет ничего необычного. Очень необходимы руки именно младшего медперсонала, санитаров", - сказала Виктория Хашиг.

Она заметила, что есть определенные сложности  в сборе волонтеров, которые могли бы заменить санитаров в данной ситуации.

"На мой взгляд, невозможно раскачать наш народ, собрать волонтеров тяжело. Так же было и во время войны (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов - ред).  Если в начале было всего лишь человек 35 - 40 санинструкторов, то в конце войны уже было 350 человек. То же самое и сейчас. Пока жареный петух не клюнет, а именно родные и близкие не заболеют, наших людей собрать тяжело. Тем более в летний сезон, когда все должны зарабатывать, отправлять детей в школу", - заметила  Хашиг.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (729)

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