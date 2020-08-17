Метеоролог рассказала, в какие августовские дни в Абхазии ждать осадки

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала о погоде на вторую половину августа.

Радио Метеоролог рассказала, в какие августовские дни в Абхазии ждать осадков

Особое различие между первой половиной августа и второй не будет. Последний месяц лета будет таким же теплым, однако без осадков не обойтись, сказала Ахба.

"Первая половина этой недели и до конца августа мы не ждем таких сильных осадков, но во второй половине этой неделе пройдут дожди. В основном погоду августа, как и июля, определяет местный черноморский циклон, который сформировался над ее восточной частью. Неустойчивость погоды на прошлой неделе был вызван именно этим циклоном. Когда идут масштабные циркуляции воздуха – это к кратковременным осадкам, но когда к ним примыкают фронты севера-западных циклонов, тогда могут быть сильные осадки. В пятницу и в выходные дни временами дожди, возможно с грозами", - отметила Ахба.

По словам метеоролога, до конца августа столбики термометров ниже 17 градусов не опустятся.