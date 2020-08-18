Тарба об участии в премии "Звезда под рюкзаком": признание экспертами нашей работы

О том, как проект об Абхазии стал номинантом премии "Звезда под рюкзаком", и о значении своего участия в премии в эфире радио Sputnik рассказал Тенгиз Тарба, автор проекта "Горная Абхазия".

Радио Тарба об участии в премии "Звезда под рюкзаком": признание экспертами нашей работы

Проект "Горная Абхазия" прошел в финал премии "Звезда под рюкзаком" в номинациях "Этномедиа" и "Анти-селфи".

Премия "Звезда под рюкзаком" вручается за развитие активного туризма среди авторов-путешественников. Сами организаторы этой премии посчитали, что можно проект "Горная Абхазия" номинировать по двум направлениям, отметил Тарба.

"Как и участие в премиях телеканала "Моя планета", для меня это в первую очередь всегда было признанием экспертным сообществом той работы, которую мы проделываем, и когда такого уровня каналы и такого уровня проекты нас признают, ставят в один ряд с людьми, которые прошли весь мир и у которых миллионы подписчиков, и они считают, что мы на таком же высоком уровне ведем свои проекты и реализуем их, вот для меня, самое большое признание", - отметил Тарба.

Цель премии "Звезда под рюкзаком" – признать вклад travel-блогеров, путешественников-документалистов и социальных проектов в области активного туризма и отметить авторов, которые нашли аудиторию в социальных сетях и вдохновили тысячи людей если не изменить свою жизнь, то взглянуть на нее под другим углом.

В номинацию "Этномедиа" попадают проекты, посвященные жизни, истории, культуре одного или нескольких этносов. А также проекты об аспектах межэтнических взаимоотношений. А в "Анти-селфи" - проекты, посвященные ликвидации туристической, экологической или географической безграмотности. А также социальные и документальные travel-проекты, где автор ставит на первое место не собственные переживания, а отражение или изменения действительности.

Проголосовать за проект "Горная Абхазия" можно до 25 августа включительно. Результаты премии будут известны 4-6 сентября.

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