Волонтер Конджария о помощи COVID-центру в Гудауте: надо понимать, что врачи не железные

Готовы ли волонтерские организации помочь Гудаутскому госпиталю, что думают о безвозмездной помощи сами волонтеры, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала волонтер Сюзанна Конджария.

Радио Волонтер Конджария о помощи COVID-центру в Гудауте: надо понимать, что врачи не железные

Из-за роста числа зараженных коронавирусом и нехватки в Гудаутском госпитале младшего медперсонала Минздрав Абхазии обратился к населению с просьбой о помощи.

"Я надеюсь, что все к этому отнесутся серьезно, ведь это касается нас, нашего народа, думаю, что многие должны откликнуться и пойти на помощь нашим врачам, нашей медицине. Врачи тоже не железные, они все это время находятся в больнице. Нужны санитары и помощники, с это работой можно справиться. Считаю, что мы должны помочь друг другу. Я лично, готова помочь. Поехать в больницу и побыть там какое-то время - без проблем", - отметила Конджрия.

Волонтер рассказала, как в период карантина группа молодежи, объединившись, помогала жителям города.

"Когда был сложный период для нас, для наших жителей, мы решили от себя оказать маленькую помощь тем людям, которые реально нуждались в тот момент. Вроде небольшая помощь, принести людям домой лекарства и продукты, но тем самым мы помогли тем, кто не в силах был это сделать. Мы выходили на улицы, когда нам не разрешали это делать, а когда есть реально больные, которые нуждаются в помощи, я думаю, что многие откликнуться на призыв о помощи", - отметила волонтер.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии и по сегодняшний день составляет 197 человек. Из них 77 выздоровели и трое пациентов умерли.

В Гудаутском госпитале в настоящее время на лечении находятся 22 пациента, у 20 из них зафиксирована коронавирусная инфекция. У троих пациентов с диагнозом COVID-19 состояние средней тяжести, у одного - тяжелое течение болезни, двое из ковидных пациентов - дети.