Эксперт о мировых ценах на нефть: спрос восстанавливается – позитивный сигнал от лета

Радио Эксперт о ценах на нефть: спрос восстанавливается – позитивный сигнал от лета

На днях были опубликованы ежемесячные обзоры нефтяного рынка от ОПЕК и МЭА. В начале августа стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель, отыграв мартовское падение. Затем цена вернулась к меньшим показателям из-за опасений, что увеличение добычи в рамках ОПЕК+ в августе может изменить хрупкий рыночный баланс.

"Ситуация более стабильна, чем в предыдущие месяцы. По миру в целом спрос восстанавливается, и это такой позитивный сигнал, это был ожидаемый сигнал от лета. У нас действительно в этом году ожидается, что спрос будет на уровне немногим более 90 миллионов баррелей в сутки. Это заметное снижение от предыдущего года, то есть это порядка 8% - 9%. На этом фоне у нас, с одной стороны, для многих тревожными стали цифры, которые показывали ОПЕК+, когда у нас в июле обязательно были исполнены на 10% - 11% меньше, чем уровень этих обязательств, при том, что в предыдущем месяце там было перевыполнение на 8%- 10%. С одной стороны это тревожно, с другой стороны, этому есть достаточно простое объяснение, связанное с тем, что Саудовская Аравия на себя брала дополнительные обязательства и сейчас соответственно она эти обязательства снизила, и это все привело к тому, что ОПЕК+ в целом недовыполнил. Вот это перевыполнение, оно было прежде всего благодаря Саудовской Аравии. По-прежнему у нас есть определенные "двоечники", которые не выполняют больше всего", - отметил эксперт.

По словам Кулагина, впервые в этом году после начала тревожной ситуации можно говорить о том, что спрос превысил предложение с учетом всех ограничений.

"Это, в частности, видно на первичной статистике по коммерческим запасам. Если они в первой половине росли 1,5/2 миллиона баррелей в сутки, то сейчас по первичной статистике мы видим, что в США, в частности, снижение, где-то рост, но в целом динамика, похоже, идет на снижение. Это говорит о том, что у нас спрос превышает предложение, это позитивный сигнал", - отметил Кулагин.

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