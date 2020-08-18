Эксперт об обвинениях США в адрес России из-за Белоруссии: очередное, дежурное

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев прокомментировал сообщение об обвинениях американских конгрессменов в адрес России, которая якобы готова оказать Белоруссии "военную помощь".

Радио Эксперт об обвинениях США в адрес России из-за Белоруссии: очередное, дежурное

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.

"Это очередное дежурное обвинение России во "вмешательстве" во все. Но американским конгрессменам нужно внимательнее учить матчасть, потому что не Россия заявила, что готова поддержать, а Белоруссия обратилась к России. И Россия подтвердила приверженность обязательствам, которые зафиксированы в рамках Союзного государства и ОДКБ. Там предусмотрена военная помощь, есть специальная процедура", – сказал Игорь Ковалев.

Однако, по его мнению, помощь не понадобится – у стран, пытающихся вмешаться в события в Белоруссии, нет ресурсов для вооруженной агрессии.

"Судя по тому, как Запад вмешивается в нынешние события в Белоруссии, видно, что ресурсов не так много. Основные игроки, которые со стороны Запада пытаются вмешиваться в процесс, – это Литва, Польша и Украина. В условиях нынешнего экономического кризиса ресурсная база для такого вмешательства фактически сводится к нулю. Я уж не говорю о геополитических последствиях. Я не верю, что будет вооруженная агрессия против Белоруссии", – добавил Игорь Ковалев.