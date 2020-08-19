Такие обстоятельства: Папба рассказала, как оформить доверенность пенсионерам Абхазии

О том, нужно ли платить пенсионерам за оформление доверенности, как оформить этот документ пожилым людям, которые не могут выходить из дома, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель министра юстиции Абхазии Динара Папба.

Радио Такие обстоятельства: Папба рассказала, как оформить доверенность пенсионерам Абхазии

С августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами прекращено. Пенсионеры или их представители должны являться за пенсионными выплатами в отделение банков, при этом представителям нужны доверенности.

"Нотариальные конторы Абхазии в связи со сложившейся ситуацией при необходимости продлевают свой рабочий день до последнего посетителя. Сегодня нотариальные конторы вынужденно работают и до 11 часов ночи. Нотариальные действия совершаются в помещении государственной нотариальной конторы, но есть необходимость и выездных нотариальных действий. В основном выезжают к инвалидам или к другим гражданам, которые не могут дойти до нотариальной конторы. Для этого по обращению граждан назначается день выезда нотариуса. При выезде государственного нотариуса для нотариального действия вне места своей работы заинтересованные физические и юридические лица возмещают ему транспортные расходы", - сказала Папба.

Заместитель министра юстиции Абхазии проинформировала, что существует категория граждан, для которых за оформление доверенности предусмотрена госпошлина.

"При совершении нотариальных действий государственный нотариус устанавливает личность обратившегося за завершением нотариальных действий при предъявлении паспорта. Существует категория граждан, для которых предусмотрена государственная пошлина, но это не относится к пенсионерам, то есть пенсионеры не оплачивают госпошлину, они должны оплатить только транспортные расходы, если к нему домой выехал нотариус", - отметила Папба.