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Эксперт рассказал, зачем Британии учения с "украинский металлолом" в Черном море

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Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал совместные учения Британии и Украины в Черном море.

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Эксперт рассказал, зачем Британии учения с "украинский металлолом" в Черном море

Королевский военно-морской флот Великобритании проведет совместные морские учения с ВМС Украины в Черном море, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

"Инициативы Великобритании по активизации учебных военных действий в акватории Черного моря укладываются в один общий сценарий – это формирование зон напряженности по периметру границ РФ. Представьте ситуацию: так называемый украинский военный флот, который представляет из себя металлолом, вдруг проводит совместные учения с Великобританией. Это значит, что украинский флот используется как фактор прикрытия. Потому что с украинским флотом невозможно отрабатывать сколь-нибудь эффективные боевые действия. Британцы, прикрываясь Украиной, будут присутствовать в Черном море, чтобы, в том числе, решать задачу разведки и других целей, которые никогда не будут оглашены. Ничего нового. Украину для того и сделали "анти-Россией", чтобы использовать ее в подобных случаях", – сказал Александр Жилин.

 


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