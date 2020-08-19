Шамба о диалоге с Грузией: если есть конфликт, надо разговаривать

Радио Шамба о диалоге с Грузией: если есть конфликт, надо разговаривать

В Центре социально-экономических исследований в Сухуме 19 августа состоялся научный семинар "Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы". Участники встречи обсуждали геополитику и национальную безопасность Абхазии. В дискуссии принял участие и секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба. В интервью радио Sputnik он отметил, что для урегулирования конфликта с Грузией необходим диалог.

"Как человек, который на протяжении многих лет занимается политикой, был и дипломатом, я знаю одно, что если есть конфликт, надо разговаривать. Не могу понять логику тех, кто говорит, что есть конфликт, и не надо разговаривать. Остаюсь при своем мнении, надо разговаривать и искать пути урегулирования. Одно совершенно очевидно и, чтобы не искажали мои мысли, неоднократно это подчеркивал, есть вопросы, где компромисс невозможен. Это вопрос, касающийся нашего суверенитета и независимости нашего государства. По многим другим вопросам надо искать пути решения", - сказал Шамба.

В числе вопросов, которые можно обсудить с Грузией, по мнению Шамба, подписание Договора о не возобновлении войны, открытие транзита грузов через Абхазию, возобновление работы аэропорта.

"По насущным вопросам надо разговаривать. А те кто, говорит, что не надо разговаривать, они забывают, что в определенном смысле есть контакты, сотрудничество. Это ИнгурГЭС, теневая торговля, которая идет мимо бюджета Абхазии, потому что есть контрабанда на границе с Грузией, и многие другие вопросы, которые требуют урегулирования", - сказал Шамба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.



