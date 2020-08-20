Учитель о возрастном цензе в школах Абхазии в пандемию: страшно, но и без работы не могу

Учитель сухумской школы Людмила Джинджиа в эфире радио Sputnik рассказала о том, насколько рекомендации СЭС выполнимы для школ Абхазии, и будет ли она работать, попадая под возрастной ценз для учителей.

Радио Учитель о возрастном цензе в школах Абхазии в пандемию: страшно, но и без работы не могу

Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии направила предписание в Министерство просвещения и языковой политики, в котором говорится, что в условиях пандемии необходимо установить возрастной ценз педагогического персонала, ограничив его возрастом 65 лет.

"Эти планы осуществить, как мне кажется, будет сложно, потому школы надо будет укомплектовать более молодыми специалистами, а мы знаем, какие у них знания и какая у них практика. Их надо будет обучить, а кто это сделает? Обычно мы, учителя, принимаем молодых и помогаем им. Мы в свое время проходили хорошую практику и приходили уже с определенными знаниями, чего сейчас я не наблюдаю", - отметила Джинджиа.

Учитель начальных классов еще не решила, будет ли выходить на работу в пандемию.

"Я попадаю под этот возрастной ценз и не представляю, как буду сидеть дома без работы, я живу школой, без работы мне будет очень сложно, но и страх заразиться тоже есть. Я между двух огней. Не знаю, что буду делать", - отметила Джинджиа в эфире радио Sputnik.

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