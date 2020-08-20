Джинджолия: возвращаться к ограничительными мерам от COVID-19 в Абхазии нет смысла

О том, как развивается ситуация с коронавирусной инфекцией в республике, стоит ли возвращаться к ограничительным мерам, которые были введены в республике весной, своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился депутат Парламента, врач-хирург Алхас Джинджолия.

Радио Джинджолия: возвращаться к ограничительными мерам от COVID-19 в Абхазии нет смысла

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 221 человек. Из-за роста числа зараженных коронавирусом и нехватки в Гудаутском госпитале младшего медперсонала Минздрав Абхазии обратился к населению с просьбой о помощи.

"Возвращаться к тем мерам уже смысла нет. Если отталкиваться от сегодняшнего дня, при условиях открытой границы и посещения большого количества людей нашей территории, теперь уже ставшего реальностью курортным сезоном, бессмысленно их вводить, уже поздно и неправильно. Потому что та боязнь заноса инфекции - она уже реализовалась. Теперь надо менять стратегию и идти по другому пути, идти на создание своего рода прослойки коллективного иммунитета, тем более на фоне тех новостей из России по поводу вакцины, это значительно меняет стратегию и подход к этому делу. Если тогда на закрытую популяцию ограничительные меры имели смысл, тогда было выиграно время, что планировалось и было сделано. Сейчас приходится разделить потоки. Гудаутский госпиталь, находящийся вполне на достойном уровне, он должен быть только для тяжелых больных, все остальные, легко болеющие, должны проходит лечение на дому. Плюс вакцинация, и мы проскочим. При этом не снимается с повестки дня масочный режим, мы должны соблюдать социальную дистанцию, и упор необходимо делать на пользование санитайзерами", - отметил Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия.