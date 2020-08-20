Вирусолог Альштейн о COVID-19 : до нуля не спадет

Рост числа заболевших COVID-19 можно считать как пиком первой волны, так и началом второй - это вопрос терминологии, считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Радио Вирусолог Альштейн прокомментировал споры о второй волне короновируса

Вирулентность коронавируса в целом снижается, заявил Sputnik Литва вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), заслуженный деятель науки РФ, член редколлегии журнала "Молекулярная генетика, микробиология и вирусология" Анатолий Альштейн.

"Самое главное - как идет развитие иммунитета у людей и как изменяется вирус. На мой взгляд, вирус смягчается. Если посмотреть на страны с высокой летальностью, там видно ее заметное снижение. Это можно объяснить тем, что улучшаются методы лечения, но поскольку идеальных лекарств нет, важную роль здесь может играть снижение вирулентности коронавируса", - пояснил Альштейн.

Он указал, что в западноевропейских странах отмечается небольшой рост числа заболевших COVID-19.

"Неизвестно, будет ли это большой волной, или заболеваемость снизится, оказавшись небольшим пиком первой волны. Это вопрос терминологии. Называйте, как хотите, но до нуля не спадает и не спадет", - заявил Альштейн.

Пандемия коронавируса, распространившаяся с начала года из Китая, охватила практически все страны. Всего в мире выявлено свыше 22 миллионов случаев COVID-19, из которых почти 782 тысячи завершились смертельным исходом, более 14 миллионов - выздоровлением.

По числу инфицированных по-прежнему "лидируют" США - свыше 5,48 миллиона человек. Второе место остается за Бразилией (3,4 миллиона человек), тройку замыкает Индия (2,7 миллиона человек). Россия (свыше 930 тысяч) прочно закрепилась на четвертой позиции. В десятку попали также ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.