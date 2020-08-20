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Александр Коньков
© Фото : из личного архива Александра Конькова

Политолог: Запад пытается не наступить на "украинские грабли" в Белоруссии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200820/1030793098/Politolog-Zapad-pytaetsya-ne-nastupit-na-ukrainskie-grabli-v-Belorussii-.html

Политолог Александр Коньков рассказал, почему лидеры стран Евросоюза Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсуждают обстановку после выборов в Белоруссии с президентом России.

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Политолог: Запад пытается не наступить на "украинские грабли" в Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину из-за ситуации в Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

В разговоре с российским лидером она отметила, что Минск должен воздержаться от насилия против мирных граждан, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

Путин акцентировал внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса.

В интервью радио Sputnik политолог Александр Коньков отметил, что западные страны рассматривают российского президента как посредника между собой и Белоруссией.

"На протяжении многих лет Запад игнорировал и изолировался от официального Минска, поэтому если сейчас у тех или иных западных государств есть предложения, которые они могли бы сделать Лукашенко, чтобы он не мог от них отказаться или, наоборот, мог от них отказаться, и им приходится звонить Путину. В первую очередь они рассматривают Путина как посредника между собой и тем, что происходит в Белоруссии. Им важно обезопасить себя и не наступить, если хотите, на украинские грабли", – считает политолог.

По его словам, европейским странам очень хочется "участвовать в белорусском кризисе", однако они пытаются себя обезопасить.

"Им очень важно поучаствовать в белорусском кризисе, но сделать это с минимальными издержками. Они пытаются себя обезопасить через разговор с Россией. А неумение слышать аргументы России в 2014 году привело к ситуации, которая разрослась вокруг Украины. Белоруссия – более самостоятельное государство, чем те, с которыми западная демократия привыкла иметь дело. Там ключевые сектора экономики не подчиняются глобальному капиталу. Там нет политических сил, которые были бы зависимы от европейских структур. Поэтому в этом отношении действовать строго по методичке не получится ", – сказал эксперт.

По его мнению, рассориться с Россией западным странам "себе дороже", и они это прекрасно понимают.

"Они пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны – провести свою линию, с другой стороны – не рассориться с Россией. Потому что рассориться с Россией по поводу Белоруссии точно будет себе дороже, и сейчас это все прекрасно понимают", – отметил Коньков.


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