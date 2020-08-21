Эксперт предположил, что новый автомат АК-12 может приобрести и Абхазия

Среди стран, которые могут приобрести новый АК-12, может быть и Абхазия, рассказал член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев.

Радио Эксперт предположил, что новый автомат АК-12 может приобрести и Абхазия

Концерн "Калашников" начал экспортировать автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья, впрочем, пока неизвестно, кто готов заплатить за новинку в сфере оружия.

Свои предположения на этот счет высказал в эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев.

"АК-12 пойдет, прежде всего, в страны ОДКБ. Думаю, мы можем рассматривать и такие государства, как Узбекистан, и, возможно, Туркменистан. Безусловно, не надо забывать и такие государства, как Южная Осетия и Абхазия. У нас также активно развивается военно-техническое сотрудничество с Китаем, Индией, Египтом. Думаю, что эти страны тоже могут быть заинтересованы в закупке нашего новейшего стрелкового оружия АК-12", - рассказал Перенджиев.

Эксперт заметил, что на стрелковое российское вооружение всегда был высокий спрос за рубежом.

АК-12 и АК-15 калибра 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра разработали в рамках программы "Ратник" как элементы перспективного комплекса оснащения российских военных, а в конце 2018 года приняли на вооружение.

Автомат АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения - как военного, так и гражданского (для последнего версия называется АК TR3).