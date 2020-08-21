Захарова: Россия выступает за оказание помощи жертвам терроризма без двойных стандартов

Международное сотрудничество в области оказания помощи жертвам терроризма должно осуществляться без политизации и без применения двойных стандартов. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Радио Захарова: Россия за оказание помощи жертвам терроризма без двойных стандартов

21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Терроризм по-прежнему представляет угрозу международной безопасности, от которой не защищена ни одна страна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Жертвой терроризма может стать любой человек независимо от гражданства, национальности, вероисповедания. Мы убеждены, это наша принципиальная позиция, что призыв к формированию широкого антитеррористического международного фронта с участием всех стран для нейтрализации глобальной угрозы терроризма сохраняет свою актуальность", - сказала Захарова

Она отметила, что Россия выступает за международное сотрудничество в области оказания помощи жертвам терроризма без политизации и двойных стандартов.

"Мы выступаем за добросовестное осуществление международного сотрудничества в области оказания помощи жертвам терроризма на основе норм международного права, прежде всего, Устава Организации Объединенных Наций, без политизации, без двойных стандартов и без скрытых повесток дня", - сказала дипломат.