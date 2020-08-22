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"Как будешь выглядеть в старости?": сделать татуировку и не пожалеть

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Темы:
Подкасты РИА (369)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200822/1030800333/Kak-budesh-vyglyadet-v-starosti-sdelat-tatuirovku-i-ne-pozhalet.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Радио
«Как будешь выглядеть в старости?» Сделать татуировку и не пожалеть

Ласточка на руке — как символ пересечения экватора, имя на предплечье — как знак вечной любви, а иероглифы на спине — как дань моде. А ещё волки, цветы, драконы… Потому что просто красиво. У татуировки обязательно должен быть смысл? Стыдно ли делать себе такую же, как у знакомого? И как найти мастера, который точно не набьет партак?

Что чувствует татуировщик, когда делает больно (зачеркнуто) очередную работу? Чтобы делать хорошие работы, ему обязательно уметь рисовать? Где больнее всего делать татуировки, и правда ли, что девушки более стойко переносят боль? Почему старые машинки и краски лучше новых? Татуировка — как наркотик? Что движет людьми, которые покрывают ими почти всё тело?

Как татуировка стала мейнстримом и "шоу", Ваня и Ксюша спрашивают у Дмитрия Речного, который бьёт татуировки с 1993 года.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (369)

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