Это надолго: как без скандала оторвать детей от экрана

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, как установить правила использования компьютеров и гаджетов дома. Даем практические советы, но избавиться от всей техники не предлагаем.
Как мягко забрать у ребёнка из рук планшет или выключить компьютер без споров? Почему детские обещания "поиграю ещё чуть-чуть и все" не работают? Где баланс между вредом и пользой технологий для ребенка?
Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
Какие правила стоит соблюдать, чтобы компьютерные игры не вредили, а помогали ребенку развиваться и учиться, читайте в интервью физиолога и психолога Марьяны Безруких.
5:00 Как понять, что ребенок зависим от компьютера или гаджета
6:55 Почему дети так любят сидеть у экрана
9:30 Как "вытащить" детей из гаджетов: с чего начать
11:20 Почему нельзя резко отбирать смартфон
13:30 Когда включать детям мультфильмы ― нормально?
14:50 Можно ли играть в компьютер и гаджеты без зависимости?
16:00 Если ребёнок ноет и выпрашивает гаджет
18:50 Есть ли сила воли у детей и что такое детское обещание?
21:00 Как реагировать, когда просьба поиграть или включить мультики перерастает в нытье и слезы
24:00 Родители ― пример для детей. А если взрослые не выпускают смартфон из рук и все время сидят у ноутбука?
31:10 Давать ли ребенку гаджет, когда ему скучно?
33:00 Ситуация: друзьям можно играть в компьютер, а дома не разрешают
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости.