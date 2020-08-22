Это надолго: как без скандала оторвать детей от экрана

Начал играть в компьютер - пропал на несколько часов. Это зависимость? Почему дети так легко "проваливаются" в экраны? Что делать, если попытки отобрать заканчиваются нытьём и криками? Как воспитать у детей здоровое отношение к гаджетам, если у самих с этим проблемы?

Радио Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, как установить правила использования компьютеров и гаджетов дома. Даем практические советы, но избавиться от всей техники не предлагаем.

Как мягко забрать у ребёнка из рук планшет или выключить компьютер без споров? Почему детские обещания "поиграю ещё чуть-чуть и все" не работают? Где баланс между вредом и пользой технологий для ребенка?

Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

Какие правила стоит соблюдать, чтобы компьютерные игры не вредили, а помогали ребенку развиваться и учиться, читайте в интервью физиолога и психолога Марьяны Безруких.

5:00 Как понять, что ребенок зависим от компьютера или гаджета

6:55 Почему дети так любят сидеть у экрана

9:30 Как "вытащить" детей из гаджетов: с чего начать

11:20 Почему нельзя резко отбирать смартфон

13:30 Когда включать детям мультфильмы ― нормально?

14:50 Можно ли играть в компьютер и гаджеты без зависимости?

16:00 Если ребёнок ноет и выпрашивает гаджет

18:50 Есть ли сила воли у детей и что такое детское обещание?

21:00 Как реагировать, когда просьба поиграть или включить мультики перерастает в нытье и слезы

24:00 Родители ― пример для детей. А если взрослые не выпускают смартфон из рук и все время сидят у ноутбука?

31:10 Давать ли ребенку гаджет, когда ему скучно?

33:00 Ситуация: друзьям можно играть в компьютер, а дома не разрешают

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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